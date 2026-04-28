Cuatro individuos protagonizaron un robo en una tienda AutoZone en Carolina durante la noche del lunes, en un incidente que terminó con un empleado agredido y amenazado con un arma blanca.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a las 7:55 p.m. en el establecimiento ubicado en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en la intersección con la avenida Galicia.

Según relató el gerente del comercio, los sospechosos entraron al local y se apropiaron de dos estuches marca Duralast. Uno contenía un gato hidráulico con soporte y el otro un gato hidráulico adicional.

PUBLICIDAD

El gerente y un empleado intentaron intervenir cuando los hombres ya se encontraban fuera del negocio. En medio de la confrontación, uno de los sospechosos presuntamente amenazó al empleado con una cuchilla, mientras otro lo agredió con las manos en el área del rostro.

Tras el altercado, los individuos huyeron del lugar en un vehículo.

La pesquisa quedó en manos del agente Eduardo Santos, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.