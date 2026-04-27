El negocio C&C Auto Parts localizado en el kilómetro 44.7 de la carretera PR-2 del barrio Cantera, en Manatí, fue escalado de madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía.

El querellante notificó que alguien brincó la verja y por la parte posterior lado oeste rompieron una reja, un cristal y otra reja en metal, logrando acceso al interior.

Los escaladores hurtaron de $500 de la caja registradora y del segundo piso se apropiaron de $2,000 que se encontraban en una caja con llave.

Además, se apropiaron del equipo de grabación de las cámaras de seguridad y del Internet.

La investigación se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.