Kaleb Casablanca Rivera, Billy González Robles y Christopher O. González Robles se declararon culpables hoy en el Tribunal de Mayagüez por la muerte de Jonathan Cruz González, de 19 años, en hechos ocurridos el pasado 1 de agosto de 2025 en el interior de la discoteca Palem, en el municipio de Mayagüez, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

En la escena en la que murió Cruz González, otros cinco estudiantes universitarios resultaron heridos.

La fiscal de distrito de Mayagüez, Blanca Portela, detalló que los tres hombres se declararon culpables tras un acuerdo con el Ministerio Público, el cual fue aprobado por los familiares de las víctimas. Como parte del acuerdo, Casablanca Rivera se declaró culpable de los delitos de asesinato en primer grado, cinco tentativas de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. El hombre se expone a una pena de 108 años de cárcel. La vista de sentencia fue señalada para el 26 de mayo.

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Mientras, los hermanos Christopher y Billy González Robles aceptaron su culpabilidad por cargos bajo la Ley de Armas y encubrimiento. Los sujetos se mantuvieron dentro de un vehículo cuando ocurrieron los hechos. Estos se exponen a una pena de 16 años de cárcel. Su vista de sentencia fue señalada para el 10 de junio.

El pasado 6 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Kaleb Casablanca Rivera, Billy González Robles y Christopher O. González Robles y, tras escuchar la prueba, la jueza del Tribunal de Mayagüez, Geysa Villarubia Rivera, determinó causa para juicio contra los imputados.

La Fiscalía de Mayagüez presentó en ese momento cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas contra Casablanca Rivera. Mientras que contra Billy González Robles y Christopher O. González Robles se presentaron cargos por violaciones a la Ley de Armas.