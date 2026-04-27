( Suministrada por la Policía )

Las autoridades iniciaron al mediodía de hoy, lunes, la persecución de la tripulación de una embarcación clandestina que llegó a la costa de Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según los informes preliminares, la yola llegó a eso de las 12:20 p.m. por el área que colinda con la parte posterior del Parque del Norte, en el mencionado municipio y unas 15 personas salieron corriendo en diferentes direcciones para evitar ser detenidos. Inicialmente se había estimado que se traba de alrededor de 20 individuos.

La yola llegó por la parte posterior del Parque del Norte, en Hatillo y unas 15 personas salieron corriendo. ( Suministrada por la Policía )

Agentes de la Unidad Martíma del Negociado de Fuerzas Unidas de Arecibo, policías municipales de Hatillo, la Patrulla Fronteriza Federal y otras divisiones se unieron a la búsqueda.

La yola fue recuperada a orillas de la playa y fue descrita como color rojo y negro, de 18 a 20 pies de eslora, 4 bidones de gasolina y comestibles.

No se han efectuado arrestos.