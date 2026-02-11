Policías del cuartel del Distrito de Humacao investigan dos querellas de asaltos a mano armada ocurridas entre la madrugada y la mañana de hoy, miércoles, en ese municipio, perpetradas por la misma pandilla de delincuentes.

En el primer robo ocurrió a eso de las 3:20 a.m., mientras una ciudadana de 36 años, que salió de trabajar, narró que observó un automóvil marca Toyota Tercer color verde, que comenzó a seguirla hasta detenerse junto a su vehículo al llegar a su hogar en la urbanización Verde Mar, en Humacao.

Un asaltante armado se le acercó y bajo amenaza le exigió dinero mientras ella permanecía dentro de su auto. La conductora le entregó su cartera, pero al percatarse que no contenía dinero, se la devolvieron y abandonaron el lugar.

Además se informó que, a eso de las 6:20 a.m., en la calle Jesús M. Rivera, detrás del Hospital Menonita de Humacao, un hombre de 75 años, se percató al mirar por el espejo retrovisor que era perseguido por un carro con la misma descripción del caso anterior.

El automóvil lo rebasó y logró detener su marcha. Acto seguido, un pistolero se bajó y lo despojó de $430 en efectivo.

En ambos casos los querellantes se encuentran ilesos.

El agente José Pedraza y la agente Viviana Peña investigaron preliminarmente los casos y los refirieron al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.