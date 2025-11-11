Una querella por carjacking se reportó a las 12:14 a.m. de hoy martes, en el kilómetro 7.3 de la carretera PR-3 del barrio Punta Santiago, en el área playa El Amarillo, en Humacao.

Según informó el querellante, mientras se encontraba en el lugar se le acercó un automóvil, con varias personas en su interior, que se detuvo a su lado.

Acto seguido, varios asaltantes se le acercaron portando armas de fuego y bajo intimidación y amenaza, lo despojaron de su vehículo marca Kia Forte LXS, color gris, del año 2022 y con la tablilla JXA-176.

El perjudicado resultó ileso.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, continúan con la pesquisa.