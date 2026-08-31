Dos enmascarados cometieron esta mañana un robo domiciliario en una residencia del barrio Río Arriba, en Vega Baja.

De acuerdo con la investigación de la agente Rosiris Marrero Rodríguez, la mujer de 79 años, narró que a eso de las 6:30 a.m. dos hombres vestidos con ropa negra y portando armas de fuego rompieron el portón de entrada de la residencia, logrando acceso al interior de la misma.

Uno de los asaltantes llegó hasta el dormitorio de la querellante y le solicitó dinero. Esta le manifestó que el dinero se encontraba en el banco. La querellante permaneció acostada mientras registraban la residencia.

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Los individuos se apropiaron de prendas de fantasía y de una zapatera vacía.

El cuñado de la mujer vio un automóvil marca Nissan color gris estacionado en los predios de la residencia por lo que decidió buscar su vehículo para bloquearles la salida.

Justo al acercarse al lugar, salieron los dos enmascarados. Uno de estos fue descrito como delgado y alto, portando un arma de fuego, con la cual le apuntó mientras le ordenaba que sacara el vehículo.

Acto seguido, los delincuentes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico alguno.

El agente Ángel Rosario, de la División de Servicios Técnicos tomó fotografías para documentar la escena y levantó evidencia.