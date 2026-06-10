La División de Robos y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón solicitó a la ciudadanía información que ayude a la identificación y arresto de un hombre, que es sospechoso de cometer un “carjacking” el 3 de junio en el estacionamiento del restaurante de comida rápida McDonald’s, localizado en la carretera PR-174 de este municipio.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Isiah Rivera González, el asaltante despojó a una ciudadana de una guagua Hyundai Tucson, color blanco y del año 2022, en el momento en que se estaba bajando tras estacionarse.

El vehículo fue localizado posteriormente en una calle posterior al Condominio Torres del Parque, en este municipio.

Este individuo es buscado por el CIC de Bayamón por cometer un “carjacking” el 3 de junio en el estacionamiento del restaurante de comida rápida McDonald’s, localizado en la carretera PR-174, en ese municipio. ( Suministrada por la Policía )

El delincuente, que es sospechoso de otros robos, es de tez blanca, barba pegada , cabello corto, de 30 a 40 años de edad y 5’8” de estatura. Tiene un tatuaje que no fue descrito en su pierna derecha.

De tener información que ayude a esclarecer este caso puede de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico marcando el (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, al teléfono (787) 269-2424 extensión 1610.