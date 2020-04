La cifra de conductores intervenidos por transitar en el día que no le corresponde se elevó hoy a los 217 según datos oficiales del Negociado de la Policía.

La segunda fase de la Orden Ejecutiva vigente extiende el toque de queda desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril y establece que no se podrá transitar si no está autorizado en horario de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y que los vehículos con tablillas que terminen en números pares transitarán lunes, miércoles y viernes y los impares los martes, jueves y sábado.

Estas intervenciones ocurrieron en las áreas policíacas de Ponce (77), Caguas (40), Utuado (24), Arecibo (20), Aguadilla (15), Fajardo (10), Aibonito (9), en Bayamón y Guayama seis, en Carolina cinco, en San Juan cuatro y uno en Humacao.

Desde que comenzó el toque de queda el 15 de marzo se han arrestado 596 personas y se denunciaron 1,405 por violar el toque de queda.