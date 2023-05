Los 11 asesinatos en nueve escenas criminales y 16 heridos de bala reportados durante el fin de semana largo se salieron del radio cubierto por el Plan de Seguridad establecido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), que concentró su personal en otras áreas de mayor incidencia criminal basadas en hechos ocurridos durante las pasadas semanas.

Si se comparan las estadísticas, durante el feriado del año pasado se reportaron seis asesinatos, una diferencia de 5 crímenes más que los ocurridos este fin de semana.

A pesar de la racha de asesinatos, el coronel aseguró que continuaron radicando cargos por diferentes delitos, efectuaron arrestos por posesión de sustancias controladas y armas de fuego ilegales y han trabajado en la prevención de delitos como los “carjacking” y otros robos.

“Hemos estado en todos lados el plan ha sido sumamente efectivo lamentablemente un fin de semana errático, pero cada caso tiene su equipo de trabajo completamente distinto...si no estaban en el radio de lo que fue establecido, pues lo ampliamos”, afirmó el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales.

Sucedieron dos ejecuciones con cadáveres calcinados dentro de vehículos, la más reciente a las 11:45 p.m. de ayer, domingo, en la carretera PR-978 del barrio Chupacallos, en Ceiba y otra a las 12:22 a.m. en el Camino Los Guayabos en Trujillo Alto. A pesar de que este tipo de ejecución se vincula en la mayoría de los casos con el narcotráfico, los investigadores trabajan para establecer la identidad de las víctimas y procedencia de los vehículos para establecer el posible motivo.

Mediante un número de registración del automóvil y no la tablilla se espera conseguir más información sobre el caso del calcinado de Ceiba si es que la misma no resulta ser clonada.

El coronel Rivera Miranda, sostuvo que en esta etapa no han establecido el motivo en la mayoría de los casos de asesinatos recientes excepto en el caso del crimen ocurrido a la 1:12 a.m. del sábado, en el Cafetín Noa, localizado en la intersección de las calles Diez De Andino y Pumarada en Villa Palmeras, Santurce, el cual fue radicado en ausencia.

Los hechos ocurrieron cuando Radamés Cedeño Castillo de 55 años, llegó al negocio y vio a José Dolores Sandoval González 45 años, bailando con una empleada del negocio quien se presume era su amiga y le disparó. El cadáver lo sacaron del negocio y lo cerraron. Al día siguiente el propietario les dio acceso a la escena donde recuperaron 5 casquillos de calibre 9 milímetros y se ocuparon los vídeos de las cámaras de seguridad.

El agente Miguel Sáez, adscrito a la División de Homicidios de San Juan consultó el caso con el fiscal Ernesto Lorenzo Cabrera y se le radicaron cargos criminales. El juez Glen Santana expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón por los delitos de asesinato, y violación a dos artículos de la Ley de Armas.

Radamés Cedeño Castillo fue acusado en ausencia por asesinato y violación a la Ley de Armas, por hechos ocurridos en un negocio en Villa Palmeras, Santurce. Si posee información que conduzca a su arresto llame al (787) 343-2020. ( Suministrada )

El acusado, de nacionalidad dominicana, tiene convicciones previas por tentativa de asesinato, asesinato en segundo grado, y violación a la Ley de Armas, en el año 2000 y no ha sido arrestado.

El otro caso en el que se estableció el motivo que fue ligado al trasiego de drogas, fue el ocurrido a las 12:32 a.m. del domingo en el negocio Piel Kanela ubicado en las Parcelas Hill Broters, en Río Piedras, donde sicarios llegaron en dos vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. El objetivo, que era un joven de 25 años, que figuraba en los organigramas como sospechoso de una balacera, murió en la escena, pero no ha sido identificado formalmente, agregó Rivera Miranda. Este murió al igual que un septuagenario ajeno a los incidentes, al igual que otras 13 personas que resultaron heridas de bala.

“El caso de Piel Kanela nosotros entendemos que va a estar ligado con lo que es el trasiego de drogas por la trayectoria que traía el muerto. Los calcinados uno por lo regular dice tiene que ver con drogas, pero tenemos que tener el cuadro más completo, por eso es que no entramos de lleno a lo que tiene que ver con el móvil...hasta que yo no identifique al individuo (calcinado), el vehículo por si le pertenecía no podré saber dónde estoy”, reaccionó Rivera Miranda.

Aclaró, que estos planes de trabajo se modifican y actualizan constantemente de acuerdo a los acontecimientos más recientes.

“Nosotros cubrimos las áreas de mayor incidencia criminal y estos eventos se trasladaron a otros lugares. Vemos el caso de Caguas, el caso de estos negocios como el Noa, quién va a esperar que, entre allí un tipo celoso, el de Piel Kanela, las balas entraron y alcanzaron a los que estaban adentro, los calcinados son en lugares distantes”, puntualizó.

Con estos asesinatos la cifra ascendió a 205 una diferencia de 57 menos que los reportados a esta fecha en el 2022.

Otro caso que se encuentra bajo investigación ocurrió el viernes a las 7:20 a.m. fue asesinado el barbero Joshua E. Díaz Reyes, de 33 años, frente a la casa de sus abuelos en la calle Amparo, en Cataño, donde fue a alimentar a sus mascotas.

También figura el asesinato de Nashaly Cáez Velázquez de 24 años, quien fue baleada mientras se encontraba cerca de un vehículo estacionado en la calle San Antonio de la urbanización Mariolga, en Caguas, a eso de la 1:34 a.m. del sábado, conversando con un joven quien resultó herido.

Otro hombre fue asesinado ese día a las 8:48 a.m. un hombre no identificado fue baleado en la barriada Buena Vista, en Hato Rey.

Más adelante, a las 10:43 a.m. varios gatilleros asesinaron a Christopher Brian Castro, de 19 años y vecino de Río Grande, en la calle Violenta del sector Montebello del barrio Malpica, en Río Grande. En la escena se ocuparon unos 80 casquillos, incluyendo de rifle.

Además, se investiga un doble asesinato ocurrido al atardecer del domingo, en la calle Lirios del barrio Breñas, en Vega Alta donde asesinaron a Edgardo Morán Pagán, de 49 años, quien poseía expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas y Julio César Minyetti Rosario, de 22 años. Dos hombres resultaron heridos de bala.

Según el NPPR el 44.6 de los asesinatos ocurridos hasta esta fecha fueron vinculados con el trasiego de drogas, un 23% por venganzas o rencillas, 17.6 por peleas o discusiones, un 3.9 por violencia de género, 1.5 % en robos y un 9.3% está por determinarse.

El 51% de los asesinatos ocurrió en horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m.; el 94% es cometido con armas de fuego y en un 58% de los casos se cometen en la vía pública.