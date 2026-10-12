Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de hoy en hechos reportados en la carretera PR-156, en Barranquitas, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una agresión grave a eso de la 1:37 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado del hombre, identificado como Jean Carlos Ortiz Espada de 30 años.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, en unión al fiscal de turno, están a cargo de la investigación.