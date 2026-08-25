Un hombre fue asesinado esta tarde en el residencial Andrés Méndez Liciaga, en San Sebastián, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La Oficina de Prensa de la Policía, informó que las autoridades fueron alertadas del crimen a las 2:10 p.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los patrulleros encontraron al hombre sin vida en posición agachada en la parte posterior del edificio siete.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.

Este es el tercer asesinato reportado este martes en un período de 12 horas, los otros dos ocurrieron en San Germán y Río Piedras.