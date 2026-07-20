Un hombre fue asesinado por impactos de bala durante la tarde de hoy, lunes, en medio de un altercado ocurrido en la carretera PR-130 frente a la farmacia Campo Alegre, en Hatillo.

Según datos preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 2:18 p.m. de hoy a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando llegaron los agentes encontraron a un hombre muerto y los policías municipales de Hatillo arrestaron a una persona presuntamente sospechosa.

La División de Homicidios del CIC de Arecibo investiga la escena junto al fiscal de turno.