Asesinan a balazos a un hombre frente a una farmacia en Hatillo
Una persona fue arrestada con relación al crimen.
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Un hombre fue asesinado por impactos de bala durante la tarde de hoy, lunes, en medio de un altercado ocurrido en la carretera PR-130 frente a la farmacia Campo Alegre, en Hatillo.
Según datos preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 2:18 p.m. de hoy a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando llegaron los agentes encontraron a un hombre muerto y los policías municipales de Hatillo arrestaron a una persona presuntamente sospechosa.
La División de Homicidios del CIC de Arecibo investiga la escena junto al fiscal de turno.