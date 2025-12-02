Un comerciante que resultó herido de bala en la mañana de este martes en su hogar localizado en la calle Recreo de la urbanización El Retiro, en Caguas, murió en una sala de emergencias, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 7:41 a.m. de hoy, martes, sobre los sucesos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras escucharse las detonaciones.

En circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, John A. Cancel Pi de 35 años, quien era propietario de un negocio de venta de piezas de autos en Caguas, salió al área de patio debido a que escuchó los perros ladrando y alguien le disparó en varias ocasiones.

Cuando su esposa salió al patio lo encontró herido en la cabeza y un hombro.

Al presente, no se ha establecido si el motivo del crimen se relaciona con un asalto o robo domiciliario.

La víctima fue transportada al hospital Menonita en Caguas, en dónde fue declarado sin signos vitales.

Este poseía licencia de portación de armas de fuego vigente.

El agente Pedro Ortiz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el fiscal Jorge Martínez y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), trabajan la escena.

Se presume que él o los sospechosos huyeron por un monte aledaño sin ser arrestados.