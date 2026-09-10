Un hombre que fue herido de bala esta madrugada en la carretera PR-670 frente al complejo deportivo Acrópolis, en Manatí, falleció en un hospital mientras recibía asistencia médica, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

Las autoridades fueron alertadas a las 4:06 a.m. de hoy sobre los sucesos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Ángel Gabriel Rivera Toledo de 30 años y residente de Vega Baja, se encontraba en una parada, en espera de ser recogido por personal de una compañía de ornato para que lo llevaran a su lugar de trabajo cuando resultó herido, en circunstancias que se investigan.

Rivera Toledo, fue llevado en un vehículo privado hacia el hospital Dr. Center en Manatí, donde horas más tarde falleció.

El agente Edwin Calderón Torres, de la división Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, se hizo a cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.