Un hombre de unos 36 años que fue baleado esta mañana en la entrada hacia el barrio Las Mareas, en Salinas, logró llamar al cuartel de ese distrito para pedir ayuda, sin embargo, al llegar los policías a la escena lo encontraron sin vida, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

De acuerdo con informes preliminares, a eso de las 11:00 a.m. de hoy, miércoles, la víctima se comunicó para indicar que cuando se bajó de su grúa fue herido de bala por desconocidos en el kilómetro 156 de la carretera PR-3 en dirección de Salinas a Guayama.

La escena sugiere que corrió para buscar refugio.

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Los patrulleros que llegaron a la escena localizaron de inmediato una grúa con impactos de bala, pero no fue hasta las 11:30 a.m. aproximadamente, que encontraron su cadáver de Reinaldo Torres López, vecino de Salinas, en el lugar donde se escondió a una distancia de unos 120 metros del vehículo.

La grúa pertenece a la compañía Rey Towing, indicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, inspector José A. Torres Ruiz.

La División de Homicidios de Guayama junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.

Este es el cuarto asesinato reportado en menos de 24 horas.