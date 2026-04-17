Las autoridades investigan el asesinato de un hombre esta mañana en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-502, cerca del cementerio La Piedad, en Ponce.

A las 6:55 a.m. de hoy, viernes, se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un hombre tirado sobre el pavimento.

Cuando los paramédicos y los patrulleros del Precinto de Ponce Oeste llegaron a la escena, se percataron que presentaba heridas de bala en la cabeza, espalda y un hombro.

Según avanzó la pesquisa se supo que estaba con un grupo de trabajo de una compañía de ornato cuando ocurrieron los hechos los cuales abandonaron la escena.

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La identidad del cadáver no ha sido certificada por familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Este fue descrito como de tez blanca 5′2″ de estatura, 110 libras de peso, bigote y barba en crecimiento, ojos y cabello color marrón.

Al momento de los hechos vestía camisa manga larga rosa con logo; camisa verde monte con rayas grises; pantalón largo tipo jogger crema, medias largas negras y gris, botas negras, máscara de tela negra tipo pasamontañas y de tela protectora tipo hoodie color gris, careta protectora amarilla y negra, tipo face shield, guantes de goma color negro y gris.

En la escena se levantaron dos casquillos de bala calibre .40, cinco balas calibre .40, dos proyectiles deformados.

El agente Héctor L. Cappas Mateo, bajo la supervisión del sargento José M. García Rivas de la División de Homicidios del CIC de Ponce y la fiscal Sharleen Rosa De Jesús se hicieron cargo de la investigación.

La División de Homicidios de Ponce junto al fiscal de turno investigan la escena.