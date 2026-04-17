Durante el transcurso del sepelio del coronel Eddie Santiago Rentas, de 49 años, en el cementerio Nuevo en su natal Juana Díaz, se dio a conocer que el tercero de los implicados en su asesinato, José Ángel Colón Arroyo, de 23 años, alias “Coco” fue dado de alta del Centro Médico en Río Piedras y quedó bajo la custodia del personal de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

De acuerdo con la pesquisa, el viernes pasado en horas del mediodía como parte de una operación encubierta se coordinó la compra de dos armas de fuego modificadas para disparar automático, por la suma de $5,000.

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La denuncia establece que, mientras el agente encubierto contaba el dinero, Torres Santiago sacó un arma de fuego y la apuntó con la aparente intención de asaltarlo. En ese momento, Colón-Arroyo salió de un vehículo cercano con un arma de fuego y se le unió.

Santiago Rentas, quien era el agente investigador junto a otro compañero al ver que la vida de su compañero estaba en riesgo, intervinieron, provocando un intercambio de disparos. Durante el tiroteo, Santiago Rentas, resultó herido de bala y falleció en ruta hacia el hospital.

Coimbre-Lugo, quien se entregó a las autoridades al día siguiente, admitió haber participado en la planificación del robo y fue el conductor del vehículo utilizado en el incidente, en el cual escapó al ver a sus compinches heridos de bala. También reconoció que tenía conocimiento de que las armas estaban modificadas y eran ilegales.

Los tres permanecerán detenidos sin fianza en lo que continúan los procesos judiciales.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, mientras lo despedía, recordó la importancia de su gesta cuando su ofrendó su vida para proteger a su equipo de trabajo.

“Murió salvando la vida de otro en una operación encubierta. Cuando el momento lo exigió todo, Eddie no dudó, Eddie actuó y en ese momento lo dio todo, su sacrificio salvó una vida a su división de drogas.

Las emotivas honras fúnebres de Santiago Rentas, estuvieron marcadas por lágrimas, amor, recuerdos de su empatía con los demás y el don de gente que le caracterizaba.

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El coliseo Dolores “Toyita” Martínez se hizo pequeño con la asistencia de no solo sus compañeros de todos los rangos de la Policía de Puerto Rico, sino de las agencias federales, y otras dependencias de gobierno que brindaron su consuelo a la familia de Santiago Rentas, que fue despedido como un héroe.

El nuevo cuartel municipal de su natal Juana Díaz será designado con el nombre del coronel Santiago Rentas, por su acto de valentía al colocar el interés colectivo sobre su propia vida, sostuvo el alcalde Ramón Hernández.

Santiago Rentas fue ascendido póstumamente al rango de coronel en la tarde del miércoles por la gobernadora.