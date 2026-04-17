El fiscal José Acevedo radicó un cargo por el delito de daño agravado a Angelys Rodríguez Carrión de 27 años, por un incidente ocurrido el 15 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la pesquisa, la perjudicada, de 39 años, detuvo su vehículo Toyota Yaris, color verde, en el sector Las Carolinas del barrio Sabana Hoyos, en Arecibo, por una actividad que se celebraba en esa calle.

En ese momento observó a Rodríguez Carrión acercarse al carro y le arrancó el parabrisas, con el cual comenzó a golpear el cristal, bonete y le rompió el parachoques. Durante el incidente, también la insultó y la acusó de relacionarse con su marido.

Angelys M. Rodríguez Carrión, enfrenta un cargo por daño agravado. ( Suministrada por la Policía )

La prueba se presentó ante el juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual presto a través de un fiador privado.

El sargento Jecey Gómez Cruz, bajo la supervisión del sargento Emanuel Soto Rivera, ambos del CIC de Arecibo, tuvo a su cargo la investigación de este incidente.