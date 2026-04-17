El artista urbano José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, fue detenido el jueves en la tarde por una infracción a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en la carretera PR-1 frente a una gasolinera, en Caguas, por no tener licencia de conducir, entre otros motivos.

Los hechos se reportaron a las 5:30 p.m. de ayer, jueves, cuando agentes de la Unidad Preventiva de Caguas, intervinieron con el conductor de un Lamborghini Urus, del 2019, color negro, tras observarlo conduciendo entre carriles y pasó por el paseo de emergencias sin utilizar señales.

Cosculluela posee una deuda de $1,220 en boletos por multas de tránsito, indicó el comandante de área de Caguas, teniente coronel, Gerardo H. Oliver Franco.

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Según la querella, durante la intervención se expidieron multas por conducir entre carriles, no realizar las señales manuales electrónicas, conducir por el paseo de emergencias, no obedecer marcas en el pavimento, no guardar distancia entre vehículos y no estar autorizado a conducir por el secretario del DTOP.

Quedó citado para una próxima ocasión.

En circunstancias similares, el 2 de noviembre del año pasado fue también detenido por exceso de velocidad en el kilómetro 7.9 de la carretera PR-30, en Juncos y no tenía licencia vigente para manejar el Lamborghini negro, del 2019.

Por estos hechos, la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para arresto y este se comprometió a hacer las gestiones para obtener la licencia de aprendizaje.

En los pasados años Cosculluela ha enfrentado procesos judiciales relacionados con violencia doméstica, la revocación de probatoria y casos de “hit and run” de dos jinetes. También fue víctima de un robo domiciliario el año pasado, en Trujillo Alto.