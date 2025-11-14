El cantante de música urbana y compositor José Fernando Coscullela Suárez, de 45 años, conocido artísticamente como “Cosculluela” deberá comparecerá esta tarde a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Caguas tras ser intervenido por agentes por presuntamente transitar a una velocidad mayor a la permitida y sin licencia.

Según datos preliminares, agentes lo detuvieron el 2 de noviembre en el kilómetro 7.9 de la carretera PR-30, en Juncos y no tenía licencia vigente para manejar el Lamborghini negro, del 2019.

Cosculluela deberá ir ante un juez para que se le radique un cargo por violación al Artículo 3.23 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito (Uso ilegal de licencia de conducir y penalidades) por conducir un vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico sin estar debidamente autorizado.

Se trata de un delito menos grave.

El 25 de abril, el artista hizo alegación de culpabilidad por dos delitos menos graves en el caso de “hit & run” que dejó a dos jinetes heridos y muertos a sus caballos Flecha y Tuco, en el Día de las Madres del año pasado.

Además, le pagó una restitución de dinero que se mantuvo confidencial a las dos víctimas tras asumir la responsabilidad por abandonar la escena.

Mediante un acuerdo con el Ministerio Público se archivaron dos cargos de maltrato de animales al amparo de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales y la destrucción de prueba y uno de los dos cargos que pesaban por violación al artículo 5.07 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito por conducir un vehículo de forma imprudente o negligente.