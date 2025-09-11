Un hombre fue asesinado la noche del miércoles en hechos registrados en la calle Nemesio Rosario Canales intersección con la calle Gardel, en Hato Rey, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto.

El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito de tez blanca aproximadamente 5 pies con 5 pulgadas de estatura, 180 libras de peso, cabello rizado color marrón, ojos marrones, barba y bigote. La víctima vestía una camiseta negra con diseños, pantalón corto gris, calzado deportivo negro, medias cortas blancas marca Puma y ropa interior tipo bóxer color negro.

Además, el cuerpo presentaba varios tatuajes visibles con las palabras “Santiago” en el antebrazo izquierdo, “Evelyn” en el abdomen, “Gladys” en la espalda alta y un tatuaje que no pudo ser descrifrado en el área del bíceps.

El agente Orlando Rosado, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto a la fiscal Adriana Albord Ortiz, se hicieron cargo de la investigación.