El cadáver baleado de un hombre fue localizado durante la noche del lunes, en la esquina de las calles 14 y 49 de las parcelas Falú, en Río Piedras.

A eso de las 9:14 p.m. se recibió una llamada de alerta sobre un vehículo en llamas.

Al llegar las unidades de emergencia extinguieron el fuego que se había iniciado en la parte frontal de un automóvil Toyota Corolla, color gris y del año 2001 hallando el cuerpo en los asientos de la parte posterior.

La víctima no ha sido identificada, pero se adelató que tenía 59 años.

El occiso fue descrito como de tez blanca, ojos color marrón, 5’9” de estatura, 230 libras de peso, con bigote y chiva canosa.

Además, vestía una camiseta color azul oscuro con las letras “Adidas”, pantalón largo de color negro, calzado deportivo negro y un sombrero.

El cuerpo fue transportado por personal de Ciencias Forenses para fines de autopsia e identificación.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del C.I.C. de San Juan, en unión a la fiscal Jimara M. Maisonet Rua, investigaron la escena.