Un hombre de 41 años fue asesinado anoche en Manatí, informó el Negociado de la Policía.

El crimen se registró a eso de las 9:57 p.m. del viernes, en el patio de una residencia de la calle Principal, del barrio Cantito.

El informe de novedades establece que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en el que indicaba que había “una persona tirada en el patio de una residencia”.

Al acudir a investigar, el policía municipal de Manatí Castellano, “encontró en el patio de la residencia un hombre tirado boca abajo, con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo”, dice el informe policiaco.

El occiso fue identificado por su hermana como Gabriel García Rodríguez, de 41 años y quien posee expediente criminal por sustancias controladas en el año 2005.

El agente Adalberto Santiago Rivera, de la División de Homicidios de Arecibo, y el fiscal Ismael Ortiz Roldán se hicieron cargo de la investigación.