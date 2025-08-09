Una mujer y un hombre fallecieron, mientras otros dos hombres resultaron heridos durante una balacera registrada en la madrugada de este sábado en la avenida Miguel A. Pou, frente al Condominio Paseo La Reina, en Ponce, informó el Negociado de la Policía.

El incidente se registró a eso de las 2:34 a.m., cuando desconocidos la emprendieron a tiros contra un vehículo Honda Accord, color gris.

El informe preliminar precisa que el conductor del auto falleció en la escena. Este fue identificado en la querella policiaca como Luis Alejandro Padilla Sepulveda, de 41 años. Presentaba múltiples heridas de bala.

La mujer, entretanto fue declarada muerta en horas de esta mañana en el hospital Doctor Pila de Ponce. Esta fue identificada por la Policía como Camille Torres Nieves, de 28 años y residente de Bayamón.

Se informó que la mujer era pasajera del auto atacado a tiros.

Entretanto, los otros dos hombres pasajeros del auto fueron los heridos de este incidente.

La Policía detalló que se trata de un joven de un joven de 27 años, que se encuentra en condición crítica y presenta múltiples heridas de bala, así como un joven de 24, que resultó con una laceración en el costado izquierdo y su condición es estable.

El agente Luis Casiano, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Xiomara Quiles investigan.

Con este doble asesinato, la cifra de muertes en lo que va del 2025 asciende a 275.