Aumenta potencial de desarrollo ciclónico de onda tropical cerca de África
El sistema se desplaza, al momento, hacia el oeste-noroeste.
Una onda tropical, localizada cerca de la costa occidental de África y que está provocando una amplia zona de aguaceros y tronadas desorganizadas, ha aumentado esta tarde su potencial de desarrollo ciclónico a un 50%, según informó el Centro Nacional de Huracanes.
(1/2) A tropical wave emerging off the coast of Africa is producing widespread convection. Strong and erratic winds and rough seas are occurring near this convection, as observed via satellite data from earlier today. This system is being monitored for potential development. pic.twitter.com/uS53fjKPsl— NHC_TAFB (@NHC_TAFB) August 9, 2025
Según la agencia, el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora, y aunque por el momento no presenta una organización significativa, no se descarta un desarrollo gradual a partir de la próxima semana.
El NHC estimó en 0 por ciento su probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas, y en 50% para los próximos siete días, según el informe de perspectiva del trópico de este sábado a las 2:00 p.m.
Esta mañana el potencial de desarrollo estaba en un 40%.
Todavía se desconoce si el sistema tendrá algún impacto a Puerto Rico.
Mientras, la onda tropical ubicada en el Atlántico central y que es vigilada por el CNH mermó básicamente su probabilidad ciclónica ya que su actividad de aguaceros prácticamente colapsó.
Según el ente, el desarrollo de este sistema parece poco probable durante dos debido al aire seco que lo rodea, sin embargo, algún desarrollo gradual a inicios o mediados de la próxima semana es posible mientras se desplaza hacia el noroeste o norte a través del Atlántico central.
La temporada de huracanes arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.