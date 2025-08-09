Unos 59 municipios se encuentran este sábado bajo una advertencia de calor entre 10:00 a.m. a 5:00 p.m., informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Pese a las extenuantes temperaturas, una vaguada afecta hoy a la Isla. Estas condiciones generarán un riesgo elevado de inundaciones en horas de la tarde para el oeste e interior, indica el informe del tiempo.

Sobre el azote de calor, Meteorología alertó que los municipios afectados con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit son Guayanilla, Luquillo, Arecibo, Aguada,Aguas Buenas, Cidra, Cayey, Comerío, Añasco, Guánica, Lajas, Naguabo, Moca, Yauco, Canóvanas, Hatillo, San Juan, Cabo Rojo, Santa Isabel, Juana Díaz, Cataño, Guaynabo, San Lorenzo, Bayamón, Maunabo, Río Grande, Gurabo, Manatí, Salinas, Mayagüez, Trujillo Alto, Camuy, Rincón, Vega Alta, Quebradillas, Aguadilla, Barceloneta, Peñuelas, Las Piedras, Toa Baja, Dorado, Ponce, Juncos, Yabucoa, Guayama, Arroyo, San Germán, Carolina, Toa Alta, Loíza, Isabela, Hormigueros, Florida, Caguas, Vega Baja, Fajardo, Humacao, Patillas y Ceiba.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas sin un sistema de enfriamiento eficaz y/o una hidratación adecuada”, se informó.

Para combatir estas condiciones, se recomendó “beber abundantes líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite estar bajo el sol y verificar el bienestar de familiares y vecinos. Tome precauciones adicionales cuando esté al aire libre. Use ropa ligera y holgada. Trate de limitar las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o a la tarde noche. Tome medidas cuando observe síntomas de agotamiento por calor y golpe de calor”.

En cuanto a la lluvia, se informó que la vaguada afectaría temprano en el día a la zona este con lluvias pasajeras.

Es para la tarde cuando se augura el mayor efecto de la vaguada inducida.

Meteorología destacó que se augura lluvia de “moderadas a fuertes con tormentas eléctricas aisladas sobre el interior y oeste de Puerto Rico en horas de la tarde”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que el riesgo de corrientes es bajo para este sábado y que el oleaje estará entre dos a cuatro pies.

Si planifica su semana, sepa que se espera “humedad tropical a inicios de la próxima semana, seguida de una nube de polvo del Sahara desde el martes en la tarde”.

El SNM también destacó que se espera una semana calurosa, con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit.