Un hombre fue acribillado a balazos frente al edificio 14 del residencial Los Rosales, en Ponce.

Se recibió una querella de detonaciones a eso de las 1:22 p.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar pos agentes encontraron un cadáver con múltiples heridas de bala.

El occiso no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce, en unión al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.

Este es el segundo asesinato reportado en un período de seis horas, el primero ocurrió en Santurce.