El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado esta mañana en la avenida John F. Kennedy justo en la salida hacia la avenida Luis Muñoz Rivera. en Santurce.

Las autoridades fueron alertadas del asesinato a las 7:28 a.m. de hoy, martes, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el cuerpo fue hallado tirado sobre el pavimento. Este no ha sido identificado.

La Division de Homicidios de San Juan investiga la escena junto al fiscal de turno.