Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Caguas investigan la desaparición de Jeannieliz Velázquez Lizardi, de 18 años, quien fue vista por última vez el 21 de noviembre en el residencial Turabo Heights.

La joven, quien tiene una condición de salud mental confirmada, fue reportada desaparecida por su madre, Jessica Lizardi Espada. Según la descripción ofrecida por la Policía, Jeannieliz es de tez blanca, cabello negro, ojos marrones, mide cuatro pies con 11 pulgadas y pesa unas 120 libras.

Al momento de su desaparición vestía un mahón negro con un estampado de rosas en la parte posterior y una camisa deportiva negra.

Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para dar con su paradero. Cualquier información puede ser canalizada a través de la Línea Confidencial del Negociado de la Policía al 787-343-2020, o comunicándose con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas del SAIC al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463. También pueden contactar a los agentes del CIC de Caguas al 787-744-0322 o al 787-744-7252, extensión 1254.