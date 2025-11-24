Sin pensarlo dos veces, el bombero municipal de Carolina, Alan Ortiz Rivera, se lanzó anoche a la laguna San José, en San Juan, logrando salvar a una mujer que se tiró desde el puente Teodoro Moscoso.

El incidente ocurrió mientras Ortiz Rivera estaba de turno en la estación del Centro de Servicios Municipales de Isla Verde y era parte del equipo de respuesta que intentaba disuadir a la mujer, quien inicialmente estaba sentada al borde del puente en el área del peaje.

Alan Ortiz Rivera, quien ingresó al cuerpo de bomberos municipal en 2024, indicó que siempre quiso ser bombero, siguiendo los pasos de su abuelo. ( Suministrada )

Cuando la joven se lanzó al agua, Ortiz Rivera no dudó en lanzarse tras ella, a pesar de no conocer completamente el lugar.

“Yo analicé en segundos el lugar donde ella se había tirado porque no estaba familiarizado con el sitio, pero no lo pensé mucho y me tiré. Pude sacarle la cabeza del agua y me quedé con ella hasta que pude ponerle su salvavidas. Ella lo único que decía era: ‘perdóname, perdóname’, fue algo muy intenso, pero gracias a Dios logramos salvarla”, dijo Ortiz Rivera en declaraciones escritas.

Ortiz Rivera no solo la rescató físicamente, sino que también la acompañó emocionalmente, recordándole que la vida vale y que podía buscar ayuda y consuelo en Dios.

“Le dejé saber que comprendía, que quizás ella estaba pasando por un momento difícil, pero que quitarse la vida no es la solución. Le dije que buscara de Dios, que Él la iba a ayudar a salir adelante. Yo di lo mejor de mi como profesional para rescatarla, pero quería también, como ser humano, ayudarla emocionalmente a sentirse mejor dentro de lo que estuviera pasando”, añadió.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a Centro Médico para recibir atención.

El puente Teodoro Moscoso ubica entre San Juan y Carolina. ( Carlos Rivera Giusti )

Esta heroica acción fue destacada por el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, quien elogió la calidad humana de Ortiz Rivera.

“Todos en Carolina nos hemos llenado de orgullo al saber de la valentía y determinación del bombero municipal, Alan Ortiz Rivera quien, a pesar del peligro que representaba para él, decidió actuar para rescatar a una joven mujer que se lanzó al agua anoche desde el área del peaje del puente Teodoro Moscoso. Su acto no solo salvó una vida, sino que le devuelve la esperanza a esa mujer demostrando lo valiosa que es su vida”, manifestó el alcalde.

“La valentía de Ortiz Rivera nos recuerda que, ante la adversidad, existen personas dispuestas a arriesgarse por los demás. Estamos agradecidos y orgullosos por su servicio ejemplar, por su valentía y por recordarnos la verdadera esencia del deber y la empatía justo en la semana que celebramos el Día de Acción de Gracias”, sostuvo.

El suicidio se puede prevenir: si tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, llama de inmediato a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Como prevención, la Asociación de Psicología de Puerto Rico exhorta a lo siguiente:

-De conocer a alguien con ideas suicidas, ofrécele apoyo; escucha y permítele que hable; pregúntale qué puedes hacer por ella; ayúdale a conseguir ayuda profesional; evita la tentación de ofrecer consejos, contar tu propia historia o minimizar el evento; no entres en controversias, argumentos o sermones; no le dejes sola si está en medio de una crisis o en un riesgo inmediato de suicidio; llama al 9-1-1 o llévala a una sala de emergencia psiquiátrica inmediatamente.

-Si la crisis ocurre en el lugar de trabajo, informa de inmediato al supervisor y activa el protocolo de seguridad; en caso de agresión o intento suicida, llama al 9-1-1; acompaña a la persona afectada en todo momento; comunícate con Recursos Humanos.

-Es importante que la persona afectada reciba la atención psicológica necesaria. Si tú tuvieras pensamientos suicidas, habla con alguien, dile a un profesional de la salud, visita a un psicólogo o psiquiatra, busca ayuda hoy. En una crisis, llama a la Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) al 1-800-981-0023, o al 9-1-1.