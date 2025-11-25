( Suministrada por la Policía )

El fiscal Naylimar Arroyo le radicó el lunes cargos por maltrato de animales a Melissa Quiñones Nogueras, de 42 años y residente en Coamo.

El 10 de octubre, mientras agentes de la División de Inteligencia Criminal de Aibonito allanaban un apartamento del edificio 10 del residencial Coamo Housing, en Coamo, donde no se encontraba la imputada, abrieron la puerta del baño donde encontraron a tres perritos en condiciones críticas y sin alimentos.

Melissa Quiñones Nogueras enfrenta cargos por maltrato de animales. ( Suministrada por la Policía )

Las mascotas fueron removidas y entregadas al coordinador de la Ley 154 para el Bienestar y Protección de Animales del área de Aibonito, quien de inmediato los trasladó a un veterinario.

Los perritos pertenecen a la persona a la que la mujer le había arrendado el apartamento.

La investigación estaba vinculada con un tiroteo hacia el apartamento por elementos del bajo mundo.

La jueza Marielis Paradizo, del Tribunal de Aibonito, luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $10,000.

Quiñones Nogueras fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La agente investigadora Nancy Espada investigó el caso.