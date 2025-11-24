Un hombre fue herido de bala esta tarde en el estacionamiento de un colmado localizado en la calle Húcar del barrio La Esperanza, en Vieques.

La llamada de alerta se recibió a las 2:39 p.m. de hoy, lunes, a través del sistema de Emergencias 9-1-1, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Se desconoce la identidad y la condición del hombre herido de bala.

La División de Agresiones del CIC de Fajardo investiga las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.