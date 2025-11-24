Hiren de bala a un hombre en Vieques
Se desconoce su condición.
Un hombre fue herido de bala esta tarde en el estacionamiento de un colmado localizado en la calle Húcar del barrio La Esperanza, en Vieques.
La llamada de alerta se recibió a las 2:39 p.m. de hoy, lunes, a través del sistema de Emergencias 9-1-1, según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Se desconoce la identidad y la condición del hombre herido de bala.
La División de Agresiones del CIC de Fajardo investiga las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.