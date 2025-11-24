Dos confinados de la Institución 676 del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, fueron sorprendidos anoche con herramientas con las que presuntamente tenían intención de romper una ventana de seguridad.

Según la querella, el oficial correccional sargento Jorge González Ortiz, narró que a eso de las 9:56 p.m. de ayer, domingo, durante una inspección de las celdas, encontraron una envoltura negra y al registrarla ocuparon herramientas.

La bolsa contenía dos baterías marca Dewalt, un teléfono celular Motorola, un cable USB, un par de “airpods”, una sierra de sable, ocho hojas de segueta pequeñas y un porta segueta.

Cuando revisaron la ventana una de las hojas estaba cortada.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Ponce tomó 31 fotos de la escena como evidencia.

De inmediato, los daños no fueron estimados.

El CIC de Ponce tiene a cargo la pesquisa que involucra a los confinados Eliezer Rivera Otero, de 23 años, alias Tiki, un presunto gatillero de la organización Los Viraos en Cayey y Luis Osvaldo Rivera Rivera, de 23 años, uno de los imputados por la masacre del barrio Río Cañas, en Las Marías, el 17 de junio.

Se investiga si el material de contrabando ocupado entró al penal durante el “correccional flu” a mediados de octubre y quién fue su contacto.