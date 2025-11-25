Un turista reportó el lunes que le robaron sus pertenencias y que amaneció en una playa luego de estar compartiendo en el negocio La Factoría, en San Juan.

Según informó el querellante, de 22 años y residente del estado de California, la noche del domingo llegó a dicho establecimiento, donde consumió bebidas alcohólicas.

Allí, alguien, de manera forzada, le quitó una cadena de oro con un colgante de una cruz con su nombre y fecha de nacimiento.

El turista valoró la joya en $800, aproximadamente.

También, lo despojaron de su iPhone 16 y su billetera con tarjetas de crédito, su Seguro Social y varias identificaciones. Además, le quitaron la camisa negra que llevaba puesta.

El perjudicado amaneció la mañana el lunes tirado en una playa, de la cual desconoce su nombre.

La agente Yarilies Silva, adscrita al precinto policíaco de San Juan y Santurce, investigó la querella.