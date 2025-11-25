Un motociclista murió anoche luego de que un conductor presuntamente no guardara distancia y lo impactara en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 27.1 en Río Grande, informó la Policía.

El accidente fatal fue reportado a eso de las 9:34 p.m. Según la investigación preliminar, el conductor de un Toyota Camry blanco del 2023 transitaba por la vía cuando chocó con la parte posterior de una motora Piaggio, también del 2023, que viajaba en el mismo carril.

Tras el impacto, el motociclista —identificado como Jomar Elías Negrón Torres, de 33 años— cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

El agente Miguel Morales Luvice, de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, y el fiscal José Olivo Otero asumieron la investigación del caso.