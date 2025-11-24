El juez Raúl Rodríguez Quiles, del Tribunal de Aibonito, reseñaló para el 4 de diciembre una vista de necesidad, conforme a la Regla 131 de Procedimiento Criminal, en la que se evaluaría una solicitud del Ministerio Pública para determinar si una adolescente podría prestar su testimonio por circuito cerrado para evitar la exposición directa durante su declaración, en la vista preliminar contra a Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos criminales junto a su madre por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La oficina de prensa de la Administración de Tribunales informó que la defensa representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), solicitó que se aplazara debido a que no fue hasta hoy, lunes, que la Fiscalía entregó un informe psicológico para justificar su solicitud.

Se trata de una testigo de 15 años, que es prima de la víctima, y que se alega que se encontraba al lado de Gabriela Nicole al momento de los sucesos. La adolescente se incluyó hace poco tiempo como testigo.

La lista de testigos del Ministerio Público asciende a 18, e incluye al joven que resultó herido en medio del incidente y a los agentes que diligenciaron la orden de allanamiento en el lugar de residencia de madre e hija imputadas, explicó el fiscal a los medios de comunicación a su salida de la vista.

La vista preliminar está citada para comenzar el mismo 4 de diciembre en la sala de la jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito.

Otras fechas separadas para la vista preliminar son el 8, 11, 15 y 17 de diciembre.

Avilés Cabrera, quien presuntamente cometió los hechos cuando tenía 17 años y está imputada como adulta, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas, en concierto y común acuerdo con su madre Elvia Cabrera Rivera, a quien el juez Luis Barreto Altieri citó para una vista de seguimiento el 26 de noviembre, tras la solicitud de su defensa para ser relevada de su representación y la contratación de la licenciada Mayra López Mulero.

En la madrugada del 11 de agosto, Gabriela Nicole, de 16 años, fue asesinada con un arma blanca que le perforó su corazón cuando se interpuso para separar a su hermana mayor durante una pelea en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que se trató de una riña.

El Ministerio Público ha reiterado que no tiene imágenes del momento del asesinato y las que se han mostrado en el tribunal son las captadas desde los negocios Placita Martínez y El Maestro Liquor Store en dirección hacia el desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, en Aibonito.

Tampoco cuentan con el arma homicida.

La semana pasada el Departamento de Justicia indicó que están evaluando la radicación de cargos a otras personas, pero no sería por el delito de asesinato.