La jueza Marilem Padilla Cotto determinó hoy causa para juicio contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón en Aibonito.

“Durante el desfile de prueba se ha establecido lo siguiente: se ha establecido mediante la prueba testifical que la señora Elvia Cabrera, madre de la coimputada en medio de los hechos que se describen como una pelea opta por buscar un objeto con su cartera, objeto que según una de las testigos le facilitó a su hija Anthonieska Avilés, objeto también que los testigos del Ministerio Público describieron como el utilizado para realizar la herida mortal y otras heridas que finalmente provocaron la muerte de la señorita Gabriela Nicole Pratts”, expresó la jueza antes de anunciar su determinación.

La vista de lectura de acusación se pautó para el 4 de noviembre.

En su argumento, el fiscal Orlando Vázquez Reyes narró que la imputada actuó con propósito y conocimiento.

“Anthonieska apuñaló y le causó la muerte a Gabriela. No la hubiese matado a Gabriela si su madre no le hubiera facilitado el objeto punzante para que la apuñalara hechos que cometió la madre que fueron indispensables, por eso es coautora”

Por su parte, el licenciado Jesús R. Ramos Puca, abogado de Cabrera Rivera, alegó que la fiscalía no pudo probar un elemento subjetivo que pudiera demostrarle al tribunal algún tipo de mente criminal a su clienta.

A su vez, cuestionó la credibilidad de las dos testigos presenciales de los sucesos y las versiones que a su juicio fueron contradictorias. También opinó que resulta altamente sospechoso que no se sentó a declarar al agente investigador.

El Ministerio Público dio por sometido el caso tras culminar el testimonio del patólogo forense Javier Gustavo Serrano Serrano del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) quien realizó la autopsia de la menor.

Este reveló que la menor murió a consecuencia de una herida punzante que le perforó el corazón, las restantes diez no tenían el potencial para causarle la muerte.

Al iniciar la vista, la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de la imputada, sostuvo que no había podido entrevistarse con su representada sobre el caso luego que se paralizara tras no ser hallada procesable. Por lo tanto, la jueza recordó que el término para que Cabrera enfrentara un juicio justo vencía este domingo, 19 de octubre, por lo que se decidió que la vista preliminar en su contra continuaría sin su hija.

En el caso de la joven, se pautó una vista de prueba para el 28 de octubre. Madre e hija enfrentan cargos por asesinato en primer grado y uso de arma blanca, ambos en concierto y común acuerdo.

En total, Gabriela Nicole recibió 11 heridas de arma blanca, una alargada en la parte posterior derecha de la cabeza, cuatro en el tórax, cinco en el muslo y glúteo izquierdo y otra en el antebrazo derecho, de las cuales detalló su tamaño, trayectoria, longitud, ancho y profundidad.

A pesar de que el perito no pudo precisar el tipo de arma utilizada, dijo que tiene filo al menos en uno de sus bordes, debe tener extremo puntiagudo y una longitud significativa, ya que a base de la profundidad de las heridas estaría entre las 3 a 5 pulgadas.

El tipo de herida explicó, permitió una pérdida de sangre sustancial y considerable y el colapso del pulmón izquierdo, lo que eventualmente le produjo la muerte.

El perito a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto, opinó que de la evaluación de las heridas que recibió entiende que se utilizó solo un arma.

“¿Desde el punto de vista (de) usted, que es médico forense, el número, la profundidad de esas heridas permiten de acuerdo a su peritaje un propósito de matar?, le cuestionó la fiscal.

“Sí...están en una localización que yo entendería que tienen la intención de afectar órganos y estructuras vitales en una región que potencialmente le pueden ocasionar la muerte a una persona”, sostuvo el patólogo.