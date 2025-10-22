El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan junto al personal de la División de Crímenes Cibernéticos se encuentra en el proceso de autenticar la identidad de la persona que presuntamente escribió un mensaje amenazante en la red social de Facebook contra la gobernadora, Jenniffer González Colón.

El inspector Edwin Figueroa Maldonado informó que se le solicitará al tribunal que emita una orden de allanamiento para una cuenta de Facebook donde se hizo el comentario, que consiste en la siguiente expresión: “quisiera que maten a la gobernadora” y añade su deseo de que el asesino no sea procesable por problemas mentales.

PUBLICIDAD

La investigación pretende confirmar o descartar si la identidad mediante el nombre y la foto que utiliza la persona para hacer ese tipo de comentario es auténtica.

Una vez se complete el proceso, será citado para ser entrevistado y finalmente se consultará el caso con la Fiscalía de San Juan para determinar si procede o no la radicación de cargos.

Figueroa Maldonado, agregó que la querella se investiga con la seriedad que amerita.

Luego de la divulgación del contenido de la querella durante la tarde de ayer no se han recibido o detectado ninguna otra amenaza, al menos en el área policíaca de San Juan.

Sin embargo, todavía se encuentra en los tribunales otro caso de presunta amenaza ocurrido durante el primer acto protocolar de la toma de posesión de González Colón, en parroquia Santa Teresita, en Santurce, donde una mujer interrumpió la actividad y gritó: “muerte al PNP (Partido Nuevo Progresista)”.

Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como Audri Nix, una artista de música urbana, posteriormente aclaró que no se trató de una incitación a la muerte.