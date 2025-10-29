El jefe de los fiscales del Departamento de Justicia, Juan Rubén Ramos García, discrepó con el fiscal Orlando Velázquez Reyes, quien afirmó que no se radicarían más cargos criminales por el asesinato en Aibonito de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

“No. No es final, aquí los casos siempre se mantienen investigando, se mantienen abiertos, si existe la posibilidad de que, en un momento dado, surgiera otra persona por cualquier acto delictivo, se trabajaría también de inmediato. Obviamente, ya saben que el caso se está viendo en los tribunales y que, de las interioridades del caso, no es responsable que hable,” subrayó Ramos García, durante una rueda de prensa sobre arrestos por trasiego de armas ilegales y vehículos hurtados.

Por el crimen de la menor de 16 años se radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 (Portación y uso de Armas Blancas) de la Ley de Armas, contra Anthonieska Avilés Cabrera, quien para la fecha de los hechos tenía 17 años y contra su progenitora, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, cuyos casos se ven por separado.

A su salida del Tribunal de Aibonito durante la tarde del martes, donde se llevaron a cabo dos vistas en el caso de Anthonieska, una para discutir una moción de la defensa y otra sobre el estado de los procedimientos, el fiscal Velázquez Reyes declaró a periodistas que, “con relación al asesinato, nosotros no vamos a acusar a más nadie. Hay otra investigación pendiente y hay unos cargos que están pendientes, pero en el asesinato, para fines de nosotros y para fines de la Policía ya está esclarecido”.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 11 de agosto, en el desvío Roberto Colón en Aibonito. Tras varias discusiones y una pelea entre jóvenes y adultos, el enfrentamiento culminó con el asesinato de Gabriela Nicole con un objeto punzante.

El jueves pasado, la jueza Marielem Padilla Cotto, determinó causa para arresto por los mismos delitos contra la madre de la imputada, Cabrera Rivera.

“Durante el desfile de prueba, se ha establecido lo siguiente: se ha establecido mediante la prueba testifical que la señora Elvia Cabrera, madre de la coimputada, en medio de los hechos que se describen como una pelea, opta por buscar un objeto en su cartera, objeto que, según una de las testigos, le facilitó a su hija Anthonieska Avilés, objeto también que los testigos del Ministerio Público describieron como el utilizado para realizar la herida mortal y otras heridas que, finalmente, provocaron la muerte de la señorita Gabriela Nicole Pratts”, expresó la jueza en sala.

La lectura de acusación de Cabrera Rivera se pautó para el 4 de noviembre.

Mientras que, en el caso de su hija de ahora 18 años, se señaló otra vista sobre el estado de los procedimientos para el 12 de noviembre, en la que se podría fijar la fecha de la vista preliminar.

Se espera que, para ese día, ya el juez Luis Navas De León, haya resuelto por escrito la moción de prueba exculpatoria o favorable para la imputada, radicada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).