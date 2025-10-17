La segunda testigo en deponer durante la vista preliminar que se inició hoy contra Elvia Cabrera Rivera de 40 años, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en la sala de la jueza Marielen Padilla Cotto, reveló que vio a la hija de la imputada, Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, de 18, ensangrentada y arrodillada al lado de la víctima que estaba tendida sobre el pavimento, cuando presuntamente la apuñaló en la cintura con la punta de un bolígrafo.

La adolescente de 17 años con las iniciales M.A.R., quien estaba acompañada por un técnico de la Oficina de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia, se identificó como hermana paterna de Anthonieska y Antiani, de 21 años, procreadas con Cabrera Rivera.

En la tarde del 10 de agosto, pasadas las 5:30 p.m. la joven estuvo en un juego de baloncesto en la plaza de Aibonito como parte de las actividades de las festividades del cierre de verano y después fue con su pareja y un joven a un negocio de bebidas conocido como la Placita Martínez, donde laboraba Elvia y su hija Antiani como “bartenders”, para comprar bebidas alcohólicas.

Desde el lugar comenzó a discutir por medio de mensajes con su hermana ya que al parecer no estaba de acuerdo con la relación que tenía con su pareja.

Esta, según narró, se sentó en las escaleras de otro negocio conocido como El Maestro e iniciaron una discusión por teléfono celular por las actitudes asumidas. Cortó y decidió ir hacia el desvío Roberto Colón, en Aibonito, para encontrarse con ella “para arreglar las cosas”.

A eso de las 11:05 p.m., cuando llegó hasta la tercera rampa para impedidos se encontró con su hermana Fabiola que estaba acompañada de su novio, al que identificó como Yadiel, y de la hermana de Gabriela Nicole y su novio, Reinaldo. Había “un bonche de gente”, pendiente a lo que iban a hablar.

Surgió otra acalorada discusión y como la testigo comenzó a responder por su novia las preguntas que le hacía la hermana esta la golpeó en la boca haciéndola sangrar ya que tiene brackets dentales.

Elvia llegó en ese momento después de las 11:30 p.m. y la haló por el brazo (para separarlas) y le dijo: “estate tranquila que tú tienes la razón”.

De acuerdo con el testimonio, Anthonieska la limpió y los ánimos se calmaron, por lo que decidió alejarse del grupo y que su pareja y ella hablaran con Fabiola, cuando vio a la madre de Gabriela Nicole, llegando con una botella de cerveza en la mano. Acto seguido se percató que, a una distancia de unos 13 pies, Antiani estaba peleando a los puños con la hermana de la fallecida, Lizmarie.

No vio quién comenzó la agresión, pero dijo que Elvia estaba evitando que se acercaran a la pelea.

También golpearon a otra menor conocida como Gaba, por lo que ella intervino para defenderla.

Ella admitió que tenía problemas con Lizmarie porque la insultaba desde antes de esa noche.

Por su parte, la tercera testigo, Betzaida Caratino Ortiz de 48 años, se encontró con M.A.R. y el grupo que la acompañaba junto a Fabiola, aconsejándoles que conversaran como hermanas.

Entretanto, llegaron “agitadas”, Elvia y sus hijas Antiani y Anthonieska y otra menor apodada Gaba. La primera le preguntó si estaban discutiendo y ella respondió que como siempre, “como hermanas que son”.

Gabriela Nicole y su hermana Lizmarie, comenzaron a discutir por motivos que no fueron revelados. En ese momento llegó Elvia con sus hijas, quienes supuestamente golpearon a Lizmarie y Gabriela Nicole se interpuso para separarlas.

La segunda testigo dijo que recibió golpes en el lado derecho del rostro y luego observó inmóvil a Gabriela Nicole sobre el pavimento bocarriba y a Anthonieska arrodillada frente a ella por el lado de su hombro.

“Yo empecé a dar patadas donde estaban ellas dos. Lela (como le decían cariñosamente a Gabriela Nicole) no hacía nada...cuando empecé a patear no observé nada, después observé que un objeto se cayó (la única que estaba allí era Antho) ...como un bolígrafo afilado”, dijo la menor. Anthonieska puso la mano sobre el objeto, empezó a arrastrarse hacia atrás y le pidió a su pareja desesperadamente que la ayudara a levantarse, “por miedo porque había visto el objeto caerse”.

Al virar la cabeza vio a Anthonieska cuando tomó el objeto de unas 5 pulgadas y lo alzó a la altura del hombro y la hiere en la cintura, detalló la testigo durante el interrogatorio de la fiscal Rubio Barreto.

“Ahí Antho cogió el objeto hacia el hombro, el punzante, como un bolígrafo (con un filo de unas 5″) ... Apuñala a Lela...hacia la cintura de Lela. Se lo espetó a Lela".

En ningún momento declaró que tuviera conocimiento sobre cómo se originaron los hechos.

“Se para y estaba llena de sangre por el lado derecho fue donde su madre y le preguntó desesperada: ¿y ahora qué hago?“. En ese momento la progenitora de Gabriela Nicole salió de sala.

Escuchó a una mujer gritar “la nena, la nena”, al parecer era Caratini Ortiz, quien, por su parte, reveló que poco antes había visto a Elvia cuando le dejó a su acompañante, Lechandra, una cartera.

“Mete la mano buscando, encuentra algo empuña la mano y lo saca. Se dirige donde estaba Anthoneiska y se lo entrega”.

Ella vio que la pegó a un vehículo y le empieza a dar como si fueran puños de abajo por el lado izquierdo del cuerpo hacia arriba a Gabriela Nicole con un objeto que describió de unas 5 a 6 pulgadas color negro y plateado. “Cuando yo me volteo de nuevo ya estaba en el piso, acostadita”.

Elvia y sus dos hijas ya estaba corriendo para salir del desvío, declaró durante el interrogatorio del fiscal Velázquez Reyes.

Llegó la madre de Gabriela, la recoge y la lleva al hospital donde fue declarada muerta.

Al ver la escena se quedó “congelada” y cuando empezó a caminar se le acercó un “nene” la tocó y le pidió que mirara una herida descrita como un (roto) en la espalda que sangraba mucho. Lo ayudó a montarse en una guagua para que fuera al hospital.

La vista preliminar continuará los días 21, 23 y 30 de octubre a las 10:00 a.m.