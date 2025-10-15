El Departamento de Justicia aclaró este miércoles que la intervención del secretario de Salud, el Dr. Víctor Ramos, con la joven Anthonieska Avilés Cabrera —acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario—, consistió únicamente en una evaluación física general, y no en un análisis psicológico o psiquiátrico.

La aclaración se da luego de que, durante la mañana, la jueza Paola Morales Vélez determinara que Avilés Cabrera es procesable y fijara para este viernes, 17 de octubre, la continuación del proceso en su contra con la vista preliminar. La joven había sido declarada no procesable en septiembre, tras una evaluación psiquiátrica previa.

Tras conocerse la nueva determinación judicial y la participación del Dr. Ramos en la atención médica de la imputada, surgieron cuestionamientos públicos sobre su rol, dado que es pediatra y no posee especialización en salud mental. Ramos, además de ocupar la jefatura del Departamento de Salud, labora en el Hospital San Jorge, donde se realizó la evaluación.

“En relación a los servicios de salud prestados a la imputada Antoneishka Avilés Cabrera, advinimos en conocimiento que el secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, realizó una evaluación física general dado que es pediatra. No fue coordinada por el Departamento de Justicia, pues era una evaluación física que le correspondía a ASSMCA”, aclaró la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, en declaraciones escritas.

La agencia agregó que Avilés Cabrera fue trasladada al hospital donde Ramos ejerce como pediatra, y que su participación se debió a la falta de disponibilidad de otro profesional con esa especialidad.

“El secretario de Salud, como jefe de la instalación hospitalaria en la que se encontraba la imputada, y en función de su especialidad en pediatría, realizó una evaluación estrictamente física. Esto fue necesario tras más de cinco intentos fallidos para conseguir un pediatra que pudiera evaluarla”, puntualizó Justicia.

Asimismo, Justicia informó que la evaluación psiquiátrica de Antoneishka Avilés Cabrera fue realizada por un perito del Estado, cuya conclusión fue posteriormente contrainterrogada por dos expertos de la defensa: el Dr. López y la Dra. Seda.

Avilés Cabrera y su madre, Elvia Cabrera, enfrentan cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado por el asesinato de Gabriela Nicole.

Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Cabrera, de 40 años, y su hija, de entonces menor de edad, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.