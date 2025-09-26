La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, anunció este viernes cambios en los equipos fiscales encargados de los casos criminales relacionados con los asesinatos de la menor Gabriela Nicolle Pratts Rosario y el biólogo Roberto Antonio Viqueira Ríos, con el objetivo de, según la agencia, fortalecer los procesos judiciales.

En el caso de Pratts Rosario, se integran al equipo los fiscales Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes, ambos con más de 25 años de experiencia y una trayectoria que incluye procesos en los que menores han sido juzgados como adultos. La fiscal Brenda Liz Soto continuará en el equipo.

Por su parte, en el caso de Viqueira Ríos, la fiscal Lymarie Cobián se suma al equipo junto a la fiscal Nathalia Pizarro.

Además, Gómez Torres confirmó que Justicia presentará recursos de alzada en todos los cargos relacionados a este caso.

El biólogo Roberto Viqueira Ríos fue asesinado el 15 de julio en Yauco. ( alexis.cedeno )

“Nuestra administración mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de los procesamientos criminales en Puerto Rico. Cada caso merece un manejo riguroso y especializado, y para ello estamos asignando a fiscales con vasta experiencia y peritaje en los procesos judiciales más complejos”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.

“El pueblo puede tener la certeza de que este departamento continuará desplegando todos los recursos necesarios para procurar justicia de manera efectiva y contundente”, sostuvo.