El Tribunal de Primera Instancia de Aibonito determinó que Anthonieska Avilés Cabrera, la joven acusada de asesinar a la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, no está mentalmente apta para enfrentar el proceso judicial en su contra.

La conclusión surgió tras celebrarse una vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, cuyo propósito es evaluar si la imputada, de 17 años, posee la capacidad mental necesaria para comprender el proceso legal y colaborar con su defensa.

Avilés Cabrera enfrenta cargos graves, incluyendo asesinato en primer grado.

Según confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) a este diario, tras la determinación, emitida por la jueza Paola Morales, el tribunal pautó una nueva vista de procesabilidad para el 15 de octubre, cuando se volverá a evaluar el estado mental de la joven.

9 Fotos Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada en la madrugada del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón intersección con la carretera PR-14 en Aibonito.

Antes de la determinación de no procesabilidad, la defensa de la joven solicitó su traslado desde la cárcel de Bayamón, donde se encuentra recluida, a una institución para menores. Esta petición se presentó tras confirmarse por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que tanto ella como su madre habían recibido amenazas. Hace apenas cinco días, el DCR entregó al Tribunal un plan de seguridad destinado a proteger a la joven mientras permanezca en el Centro Correccional de Bayamón.

La madre de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera, también enfrenta cargos por asesinato en primer grado relacionados con este crimen. A diferencia de su hija, el proceso judicial en su contra continúa con normalidad. Ayer, el Tribunal de Aibonito no concedió una solicitud de su defensa que buscaba acceder a la prueba de la Fiscalía, bajo el argumento de que podría contener evidencia exculpatoria.

En el caso de Anthoneiska, una petición similar aún no ha sido atendida, ya que primero debía resolverse su capacidad mental para enfrentar juicio.

19 Fotos "Te recordaremos Lela", leían pancartas durante el último adiós a Gabriela Nicole.

Pratts Rosario fue asesinada a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

El pasado 19 de agosto, ocho días después de la muerte de la adolescente, Elvia Cabrera, de 40 años, y su hija, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de Gabriela Nicole.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.