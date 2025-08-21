Elvia Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, acusadas del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad tras la circulación de una presunta carta amenazante atribuida a un grupo de reclusas.

Así lo confirmó el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, quien señaló que ambas imputadas se mantienen aisladas de la población general como medida preventiva.

La presunta misiva, que ha comenzado a circular en redes sociales, hace referencia a “los códigos de la calle” y advierte que quienes los infringen deben enfrentar las consecuencias.

“Esa comunicación se podría interpretar como que podría poner en peligro la vida de ambas...Se la atribuye un grupo dentro del complejo correccional. No hemos corroborado que en efecto sea así, pero aún no habiendo corroborado esa información, pues ciertamente tenemos que tomar unas precauciones”, afirmó Quiñones en entrevista radial (Radio Isla 1320).

El funcionario añadió que ambas imputadas están bajo constante observación por parte del personal correccional, como parte de las medidas de seguridad implementadas.

Cabrera Rivera y Avilés Cabrera, madre e hija, fueron acusadas de asesinato en primer grado y portación y uso de un arma blanca, por el crimen de Pratts Rosario.

Ayer, ambas imputadas acudieron nuevamente al Tribunal de Primera Instancia de Aibonito para reunirse con la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), como parte de una evaluación para determinar si cualifican para representación legal. La Oficina de Administración de los Tribunales confirmó a Primera Hora que, aunque el encuentro no está vinculado directamente a un proceso judicial, se llevó a cabo en la sede del tribunal como medida para garantizar la “seguridad” y “privacidad” de las acusadas.

Ambas permanecen bajo custodia luego de no prestar la fianza de $1,000,000 que le impuso la jueza Valerie Telles Telles al encontrar causa para arresto en los dos cargos radicados.

Los hechos de este caso se remontan a la madrugada del 11 de agosto cuando un grupo de personas compartían luego de una actividad de cierre del verano en Aibonito. En el lugar, la hermana de la menor de la víctima fue atacada a golpes y esta se interpuso para defenderla, siendo atacada con un arma filosa.

Gabriela Nicole recibió alrededor de ocho puñaladas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.