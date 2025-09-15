La Fiscalía de Aibonito se dispone a presentar cargos adicionales por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, crimen ocurrido el pasado mes de agosto y sobre el cual las autoridades habían anticipado que más personas estarían involucradas.

Así lo confirmó este lunes la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez, en entrevista con El Nuevo Día, donde indicó que los nuevos cargos serán radicados “pronto” y estarán dirigidos contra “otras” personas, sugiriendo la participación de varios individuos adicionales en el caso.

La funcionaria no ofreció detalles adicionales sobre los o las sospechosas. No obstante, desde el comienzo de la pesquisa se manejaba la posibilidad de que unas seis personas estuvieran involucradas. Además del asesinato de Gabriela Nicole, las autoridades también investigan un incidente relacionado, en el que un joven resultó herido con un arma blanca mientras intentaba socorrer a la víctima.

PUBLICIDAD

El pasado 19 de agosto, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska, de 17, fueron arrestadas e imputadas por asesinato en primer grado. Ambas fueron señaladas como participantes directas en el ataque que terminó con la vida de la joven Gabriela Nicole.

Los hechos ocurrieron a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas.