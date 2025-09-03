La vista preliminar para juicio contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, por el crimen a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario sigue en pie para comenzar el 18 de septiembre, según lo estableció la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, durante una vista sobre el estado de los procedimientos.

Los próximos señalamientos para este proceso son el 25 y 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Durante la vista se atendieron varias solicitudes de la defensa sobre prueba exculpatoria, la cual el Ministerio Público negó su existencia, la lista de testigos y el traslado de la menor a la Institución Juvenil de Ponce. Este asunto está bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación, según reportó “Telenoticias” (Telemundo).

Atacan familiar de las acusadas

En víspera de esta vista, la hermana y tía de las imputadas, Mariela Cabrera Rivera, de 43 años, fue apuñalada por un desconocido.

La víctima no guarda relación con el horrendo crimen de Gabriela Nicole, ni siquiera fue entrevistada como testigo de los hechos, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el capitán Juan Bautista.

“Bajo ninguna circunstancia guarda relación (con el caso). Por lo menos hasta ahora, de lo que fueron las entrevistas ayer mientras estaba recibiendo tratamiento médico no ha manifestado eso”, respondió Bautista.

La mujer sí confirmó que se querelló el pasado 27 de agosto, ya que recibió mensajes de texto perturbadores en su teléfono celular que amenazaban con quemarla dentro de su vehículo o dentro de su residencia.

Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito, ( Suministrada por la Policía )

El crimen de Gabriela Nicole, de 16 años, ocurrió a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con su asesinato.

A la joven le quitaron la vida utilizando un objeto punzante, luego del cierre de una fiesta de verano auspiciada por el municipio.

Elvia y Anthonieska enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas.

19 Fotos "Te recordaremos Lela", leían pancartas durante el último adiós a Gabriela Nicole.

Las acusadas se encuentran encarceladas por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una la jueza Valery Telles Telles.

El Departamento de Justicia ha indicado que todavía la investigación no ha concluido y que se disponen a radicar más cargos criminales.