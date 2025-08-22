Elvia Cabrera Rivera de 40 años y su hija Anthonieska Avilés Cabrera de 17, imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, regresarán este viernes al Tribunal de Aibonito para una conferencia con antelación a vista preliminar en la que se va a dilucidar quién asumirá su representación legal durante el proceso.

La vista se llevará a cabo en la sala de la jueza Marielem Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito.

La vista preliminar está pautada para el próximo lunes, 25 de agosto, y se ha anticipado que cualquier abogado que asuma la defensa de las imputadas no tendría suficiente tiempo para prepararse para el proceso lo que aumenta la probabilidad de que sea suspendida.

PUBLICIDAD

La licenciada y exfical Zulmarie Alverio Ramos confirmó al finalizar la vista de Regla 6 en el Tribunal de Aibonito que solo fue contratada para la etapa inicial y radicó una moción para renunciar a su representación legal.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas y se encuentran encarceladas, por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una, la jueza Valery Telles Telles.

Ambas enfrentan cargos en común y mutuo acuerdo por el asesinato de la adolescente de 16 años, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que había desavenencias entre ambas. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin brindar otros detalles.

La Sociedad para la Asistencia Legal ha informado su intención de asumir la representación legal de la menor, según se reveló esta mañana en el programa “Pegao’s por la Mañana”, que se transmite por Radio Isla 1320.

PUBLICIDAD

A Cabrera Rivera, se le asignaría un abogado de oficio contratado y pagado por el estado si se demuestra que no puede pagar sus propios honorarios legales, garantizando el derecho a la defensa y la asistencia legal gratuita en Puerto Rico.

El Departamento de Justicia podría radicar nuevos cargos contra las imputadas y a otras personas en un futuro cercano.

El miércoles, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzzane Roig, reveló que un menor fue acogido bajo el programa de protección a testigos, este había iniciado un plan de acción protectora junto a su familia.