Mariela Cabrera Rivera —hermana de Elvia Cabrera Rivera y tía de Anthonieska Avilés Cabrera, ambas acusadas del asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario— fue agredida por un individuo no identificado que, presuntamente, la apuñaló en múltiples ocasiones, confirmó el Negociado de la Policía a El Nuevo Día.

El sargento Eric Rivera de Jesús, adscrito al Centro de Mando de la Uniformada en Aibonito, indicó al citado medio que el ataque se registró alrededor de las 8:20 p.m. en una residencia ubicada en la calle Doña Ana, en Aibonito.

De acuerdo con la información provista a El Nuevo Día, la víctima sufrió varias heridas causadas por un objeto punzante y se encuentra en un hospital en condición estable.

Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 17, están imputadas por el asesinato de Pratts Rosario, de 16 años al momento de su muerte.

Ambas enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas de Fuego, por la portación y uso de armas blancas y se encuentran encarceladas, por separado y aisladas de la población penal, en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1 millón que le señaló a cada una, la jueza Valery Telles Telles.

Madre e hija enfrentan cargos en común y mutuo acuerdo por el asesinato de la adolescente, ocurrido a la medianoche del 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de una pelea entre jóvenes que culminó con el asesinato con un objeto punzante contra la menor. Todo ocurrió tras el cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito.

Las autoridades no han revelado el motivo de los hechos, más allá de que fue una riña que ocurrió el mismo día de los hechos, mientras que familiares expresaron que ya había desavenencias entre ambas. En la denuncia se describe el arma blanca utilizada como de una pulgada de ancho, sin brindar otros detalles.