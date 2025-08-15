“Tengo mi corazón hecho pedazos”. Así empezó el día para la progenitora de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, quien fue asesinada la madrugada del lunes en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, quien hoy tendrá que pasar por otra dolorosa prueba, asistir a su sepelio y despedirse físicamente de ella para siempre.

En una publicación en su página de Facebook, Lisandra Rosario, una vez más, reclamó justicia y narra la pena desgarradora que sintió al despertar y no tenerla a su lado, con el agravante, que según las autoridades presenció el víl asesinato y presuntamente restringieron su movimiento para impedir que la defendiera. Un amigo de “Lela” logró cubrirla con su cuerpo y resultó herido de cuidado, sin evitar el fatal desenlace.

“Llegó el día que no quería que llegará amor mio solo digo que tengo mi corazón hecho pedazos no me salen las palabras Te amo y te amaré toda mi vida mi pequeña princesa mamita te está sufriendo tantoquiero justicia y es yaaaa quiero que paguen cada una de las que te quitaron la vida y me dejaron sólita sin mi leladespertar y no tenerte a mi lado es un dolor q no se lo deseo a nadie quiero que vean esa carita ella era mi todo y le quitaron la vida de la peor manera”.

El velorio de la estudiante continúa de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., cuando partirá el cortejo fúnebre hacia el cementerio La Paz del Señor, en Aibonito, para darle el último adiós.

Mientras esto ocurre, la Fiscalía de Aibonito continúa completando el expediente fiscal para proceder con la radicación de los cargos criminales a las seis personas sospechosas que han identificado, cuatro de ellas menores de edad.

La menor, que cumplía años a solo horas del asesinato y comenzaría su cuarto año de escuela superior fue homenajeada por sus seres queridos, amigos allegados y hasta desconocidos consternado con el insólito ataque.